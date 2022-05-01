UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Начало эвакуации из Мариуполя перенесли на утро 2 мая, - глава ОВА

Фото: эвакуация из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Изменено время начала эвакуации из блокированного войсками РФ Мариуполя - вывоз граждан состоится в понедельник, 2 мая, в семь утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Внимание, Мариуполь: смена времени начала эвакуации. Завтра, 2 мая, эвакуация в Мариуполе начинается в 7:00. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити"", - рассказал чиновник.

Также глава ОВА попросил украинцев, которые поддерживают связь с жителями Мариуполя, которые остаются в заблокированном городе, передать им эту информацию.

Ранее сообщалось, что 1 мая состоялась эвакуация людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Сети появилось видео спасения.

Как проинформировали в Нацгвардии, сразу после эвакуации в Мариуполе войска РФ открыли огонь по "Азовстали".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариупольэвакуация