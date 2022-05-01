RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Початок евакуації з Маріуполя перенесли на ранок 2 травня, - голова ОВА

Фото: евакуація з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Змінено час початку евакуації з блокованого військами РФ Маріуполя - вивезення громадян відбудеться в понеділок, 2 травня, о сьомій ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Увага, Маріуполь: зміна часу початку евакуації. Завтра, 2 травня, евакуація у Маріуполі розпочинається о 7:00. Точка збору - ТРЦ "Порт Сіті"", - розповів чиновник.

Також глава ОВА попросив українців, які підтримують зв'язок з жителями Маріуполя, які залишаються в заблокованому місті, передати їм цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що 1 травня відбулася евакуація людей з "Азовсталі" в Маріуполі. У мережі з'явилося відео порятунку.

Як поінформували в Нацгвардії, відразу після евакуації в Маріуполі війська РФ відкрили вогонь по "Азовсталі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріупольевакуація