Начало 2019 года стало для фондового рынка США худшим с начала века

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Индексы Dow Jones и S&P 500 падают максимальными с 2000 года темпами

Фондовые индексы США упали после объявления компании Apple о снижении прогноза по выручке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на биржевые данные.

В частности, Dow Jones снизился на 2,83%, S&P 500 - на 2,48%, Nasdaq - на 3,04%. Как пишет MarketWatch, начало 2019 года для индексов Dow Jones и S&P 500 стало худшим с 2000 года, для индекса Nasdaq - с 2005 года.

Падение последовало за сообщением компании Apple, которая впервые за последние 15 лет прогнозирует снижение выручки, связывая это с сокращением спроса в Китае. Акции Apple рухнули на 9,96%. По капитализации Apple упала с первого на четвертое место среди американских компаний, уступив место Microsoft, Amazon и Alphabet.

Напомним, компания Apple сократила прогноз по выручке в первом квартале 2019 года из-за замедления продаж iPhone на развивающихся рынках, прежде всего в Китае. Компания до этого ожидала, что квартальная выручка составит 89-93 млрд долларов, однако теперь прогноз составляет 84 млрд долларов.

Глава компании Тим Кук подчеркнул, что руководство не ожидало настолько масштабного замедления экономического роста в Китае, связанного с торговыми войнами между Пекином и Вашингтоном.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление мирового экономического роста в связи с торговой войной США и Китая.