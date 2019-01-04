Початок 2019 року став для фондового ринку США найгіршим з початку століття

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Індекси Dow Jones і S&P 500 падають максимальними з 2000 року темпами

Фондові індекси США впали після оголошення компанії Apple про зниження прогнозу щдо виручки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на біржові дані.

Зокрема, Dow Jones знизився на 2,83%, S&P 500 - на 2,48%, Nasdaq - на 3,04%. Як пише MarketWatch, початок 2019 року для індексів Dow Jones і S&P 500 став найгіршим з 2000 року, для індексу Nasdaq - з 2005 року.

Падіння послідувало за повідомленням компанії Apple, яка вперше за останні 15 років прогнозує зниження виручки, пов'язуючи це з скороченням попиту в Китаї. Акції Apple впали на 9,96%. За капіталізацією Apple впала з першого на четверте місце серед американських компаній, поступившись місцем Microsoft, Amazon і Alphabet.

Нагадаємо, компанія Apple скоротила прогноз з виручки в першому кварталі 2019 року через уповільнення продажів iPhone на ринках, що розвиваються, насамперед у Китаї. Компанія до цього очікувала, що квартальна виручка складе 89-93 млрд доларів, однак тепер прогноз становить 84 млрд доларів.

Глава компанії Тім Кук підкреслив, що керівництво не очікувало настільки масштабного уповільнення економічного зростання в Китаї, пов'язаного з торговими війнами між Пекіном і Вашингтоном.

Зазначимо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує уповільнення світового економічного зростання у зв'язку з торговою війною США та Китаю.