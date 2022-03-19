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Начальный план российских военных по захвату нашего государства провалился, - Зеленский

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что украинская армия на многих направлениях остановила врага. Первоначальный план русских военных по захвату нашего государства провалился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.

"Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего, кроме жестокой и ложной тактики на истощение, кроме обстрелов из "Градов" и "Ураганов" мирных жителей и гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ и церквей", - подытожил президент Украины.

По его словам, такая тактика российских военных только приводит к новым разрушительным санкциям и побуждает новых участников присоединяться к нашей антивоенной коалиции. Это позволяет объединять для давления на Россию даже такие государства, которые всегда пытались оставаться нейтральными.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 24-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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