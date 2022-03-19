Початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився, - Зеленський

Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що українська армія на багатьох напрямках зупинила ворога. Початковий план російських військових по захопленню нашої держави провалився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Володимира Зеленського.
"Схоже, що їх військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, крім жорстокої та помилкової тактики на виснаження, крім обстрілів з "Градів" і "Ураганів" мирних жителів і цивільної інфраструктури, житлових будинків, лікарень, шкіл і церков", - підсумував президент України.
За його словами, така тактика російських військових тільки призводить до нових руйнівних санкцій і спонукає нових учасників приєднуватися до нашої антивоєнної коаліції. Це дозволяє об'єднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які завжди намагалися залишатися нейтральними.
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