Начальнице "миграционной службы ДНР" сообщили о подозрении

Начальнице одного из отделов "миграционной службы МВД ДНР" заочно сообщили о подозрении. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области .

Так, следствие установило, что с 2016 года правонарушительница организовывает деятельность подчиненного ей подразделения, чтобы жители временно оккупированных территорий Донецкой области в обязательном порядке получали "паспорта ДНР".

В частности, получать "документ" вынуждены лица, которые работают в гуманитарной, медицинской и социальной сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры "начальнику отдела миграционной службы Донецкого городского управления полиции МВД ДНР" заочно сообщено о подозрении.

По данным правозащитных организаций на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области уже выдано более 700 тысяч псевдопаспортов.