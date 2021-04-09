Начальниці "міграційної служби ДНР" повідомили про підозру 

Начальниці одного із відділів "міграційної служби МВС ДНР" заочно повідомили про підозру. Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідмили у прес-службі прокуратури Донецької області .

Так, слідство встановило, що з 2016 року правопорушниця організовує діяльність підпорядкованого їй підрозділу, щоб мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області в обов'язковому порядку отримували "паспорта ДНР".

Зокрема, отримувати "документ" вимушені особи, які працюють у гуманітарній, медичній та соціальних сферах, а також пенсіонери. У разі відмови, їм загрожує звільнення з роботи та позбавлення можливості оформлення пенсійних виплат.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури "начальнику отдела миграционной службы Донецкого городского управления полиции МВД ДНР" заочно повідомлено про підозру.

За даними правозахисних організацій на непідконтрольній українській владі території Донеччини вже видано понад 700 тисяч псевдопаспортів.