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Начальника управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області затримали на хабарі

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 17:57
Ілюстративне фото (facebook.com nabu.gov.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com nabu.gov.ua)

На хабарі затримано начальника управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Правоохоронці затримали на хабарі начальник управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

"Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України спільно зі співробітниками Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України викрито начальника управління фітосанітарної безпеки ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області", - йдеться в повідомленні відомства.

Правоохоронці встановили, що за нескладання корупційного адміністративного протоколу посадова особа Держпродспоживслужби запропонував хабар у сумі 3 тис. доларів начальнику відділу Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту Національної економіки поліції України.

Сьогодні, 23 жовтня, під час передачі обумовленої суми хабара чиновник затриманий.

В даний час проводяться першочергові слідчі дії. Планується повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в зоні проведення операції об'єднаних сил в Донецькій області на хабарі викрили інспектора Державної прикордонної служби України.

 

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