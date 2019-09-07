Начальника Полтавской таможни задержали на взятке

Сотрудники Военной прокуратуры и Государственного бюро расследований 7 сентября задержали начальника Полтавской таможни Николая Калиниченко во время получения взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Задержание произошло в Киеве в Голосеевском районе. Калиниченко получил 4 тыс. долларов, которые он требовал у предпринимателя за растаможивание сантехники из Китая.

По версии следствия, таможенник должен был получить 400 долларов за каждый контейнер товаров. В настоящее время готовится ходатайство о сообщении Калиниченко о подозрении в совершении преступления.

Напомним, РБК-Украина писало, что сегодня в Днепропетровской области задержали главу сельсовета во время получения взятки. Чиновник требовал взятку за решение земельного вопроса. Передача средств производилась через посредника.

Во Львовской области сельсовет незаконно выдавал земельные участки. Правоохранители сообщили о подозрении сразу нескольким чиновникам.