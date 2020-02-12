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Начальника Одесского СИЗО уволили

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 09:02
Начальника Одесского СИЗО уволили
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также уволили заместителя начальника СИЗО

Начальника Одесского СИЗО Владимира Шевченко уволили с должности. Об этом заявил заместитель министра юстиции Виталий Василик, передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства юстиции в Facebook.

Также уволили заместителя начальника СИЗО - Валентина Слабинского.

"Троих сотрудников Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов "Слідство.Інфо", уволили с должностей. Речь идет о начальнике Одесского СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также сотруднике оперативного отдела Александре Торзюке”, - сообщил Василик.

Напомним, в расследовании журналистов "Слідство.Інфо" говорилось, что сотрудник СИЗО Александр Торзюк позволял заключенному, обвиняемому в особо тяжком преступлении, свободно передвигаться на свободе, встречаться с неизвестными за пределами изолятора, пользоваться мобильным телефоном и получать незаконные передачи.

В то же время заместитель начальника СИЗО Валентин Слабинский является официально подозреваемым в вымогательстве денег от заключенных, а начальника СИЗО Владимира Шевченко подозревают в коррупции.

Кроме того, прокуратура обнаружила незаконное удерживание трех человек в Одесском следственном изоляторе.

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