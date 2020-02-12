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Начальника Одеського СІЗО звільнили

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 09:02
Начальника Одеського СІЗО звільнили
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також звільнили заступника начальника СІЗО

Начальника Одеського СІЗО Володимира Шевченка звільнили з посади. Про це заявив заступник міністра юстиції Віталій Василик, передає РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства юстиції у Facebook.

Також звільнили заступника начальника СІЗО - Валентина Слабінського.

"Трьох співробітників Одеського СІЗО, які фігурували в розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо", звільнили із посад. Йдеться про начальника Одеського СІЗО Володимира Шевченка, його заступника Валентина Слабінського, а також співробітника оперативного відділу Олександра Торзюка”, - повідомив Василик.

Нагадаємо, у розслідуванні журналістів "Слідство.інфо" говорилось, що співробітник СІЗО Олександр Торзюк дозволяв в’язню, обвинуваченому в особливо тяжкому злочині, вільно пересуватися на волі, зустрічатися із невідомими поза межами ізолятора, користуватися мобільним телефоном та отримувати незаконні передачі.

Водночас заступник начальника СІЗО Валентин Слабінський є офіційно підозрюваним у вимаганні грошей від в’язнів, а начальника СІЗО Володимира Шевченка підозрюють у корупції.

Крім того, прокуратура виявила незаконне утримування трьох осіб в Одеському слідчому ізоляторі.

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