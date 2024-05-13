Начальник полиции Харьковской области о Волчанске: превращается в Бахмут или Марьинку
Город Волчанск Харьковской области "превращается" в Бахмут или Марьинку из-за постоянных ударов россиян с воздуха.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире Украинского Радио Харькова заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.
По его словам, за три дня с начала российского наступления Волчанск "пострадал так, как не страдал с 2022 года". В частности, россияне используют большое количество управляемых авиационных бомб для ударов по городу.
"Это бомба весом 250, а то и 500 килограмм, которая может снести многоэтажное здание. В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку", - подчеркнул Тимошко.
Он уточнил, что целью врага являются не только украинские защитники, но и полиция, и спасатели. Поэтому в эвакуации мирных жителей участвуют броневые машины.
По словам начальника полиции Харьковской области, россияне применяют тактику выжженной земли, когда сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, КАБами, а потом они заходят на эту территорию.
"Пострадает любой местный житель, который остается неэвакуированным", - добавил он.
Удары КАБами по Волчанску
Стоит заметить, что Волчанск находится на севере Харьковской области возле границы с Россией. После начала наступления россиян на регион обстрелы города значительно усилились.
Как вчера, 12 мая, рассказывал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, за сутки по Волчанской общине "прилетело" более 20 КАБов.
Более детально о ситуации в городе - в материале РБК-Украина.
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