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Начальник поліції Харківської області подав у відставку

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Харківська область, П'ятниця 20 серпня 2021 11:05
Начальник поліції Харківської області подав у відставку Фото: начальник поліції Харківської області Андрій Рубель (facebook.сom/Андрій Рубель)
Автор: Марія Кучерявець

Начальник Головного управління Національної поліції України в Харківській області Андрій Рубель заявив, що йде у відставку. Хто замінить його наразі не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Рубеля у Facebook.

"Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої та результативної роботи з харківськими поліцейськими - для мене це вже історія", - написав він.

В свою чергу він подякував харківським колегам за фаховість, витримку та професійну і виснажливу роботу.

"Дякую всьому особовому складу поліції Харківщини за підтримку і бажання змінюватися на краще. Разом ми зробили багато. Головний результат - завдяки вашим зусиллям будь-який громадянин на Харківщині може почувати себе у безпеці", - додав Рубель.

Зазначимо, що Андрій Рубель очолював ГУ Нацполіції в Харківській області з 4 грудня 2020 року.

Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими – для мене це...

Posted by Андрій Рубель on Thursday, August 19, 2021

Нагадаємо, вчора голова Національної поліції в Одеській області Олег Бех також заявив, що подав у відставку.

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