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Начальник Миколаївського обласного ТЦК погорів на хабарях, його затримали (фото)

18:00 13.08.2026 Чт
2 хв
Наразі тривають обшуки за місцем проживання і роботи посадовця
aimg Валерій Ульяненко
Фото: затримання очільника Миколаївського ОТЦК за корупцыю (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Правоохоронці затримали очільника Миколаївського обласного ТЦК та СП. Його викрили на отриманні 15 тисяч доларів хабаря за допомогу в ухиленні від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка.

Посадовця затримали під час отримання чергової частини хабаря. За даними слідства, він отримав 10 тисяч доларів за те, щоб не мобілізовувати трьох чоловіків. Крім того, він обіцяв зняти їх із розшуку в системі "Оберіг" та створити умови для бронювання на роботі.

Раніше правоохоронці задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів. За цю суму очільник ТЦК мав повернути мобілізованого чоловіка на повторну ВЛК та не відправляти його до військової частини.

Загальна сума задокументованого хабаря становить 15 тисяч доларів.

Фото: затримання очільника Миколаївського ОТЦК за корупцыю (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Наразі керівника обласного ТЦК затримали в порядку статті 208 КПК України. Правоохоронці проводять обшуки за місцем його проживання та роботи.

Слідчі готують посадовцю повідомлення про підозру. Прокурори клопотатимуть у суді про тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Нагадаємо, Національна поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Окремим напрямком роботи поліції є перевірка бронювання та рішень ВЛК.

Зазначимо, наприкінці липня ДБР разом із Генштабом провело обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні в межах операції "Чесний призов". Слідчих цікавили факти хабарів за ухилення від мобілізації та побиття військовозобов'язаних.

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ТЦККорупція