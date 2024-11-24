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Начальник Генштаба ВСУ назвал соотношение потерь в Курской области

Воскресенье 24 ноября 2024 22:42
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Начальник Генштаба ВСУ назвал соотношение потерь в Курской области Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация теряет в боях в Курской области гораздо больше солдат, чем Вооруженные силы Украины. В частности, цифры потерь врага превышают в семь раз.

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Со счетом один к шести, один к семи, больше потерь у противника. Это колоссальные потери", - сказал он.

Отметим, что в этом же интервью Баргилевич рассказал, что на территории Курской области России находится более 11 тысяч северокорейских военных. Более того, солдаты КНДР уже участвовали в боях против Вооруженных сил Украины.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", - добавил начальник Генштаба ВСУ.

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