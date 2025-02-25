Начальник Генштабу Естонії: перемога України залежатиме від сміливості Заходу
Перемога України у повномасштабній війні проти Російської Федерації (РФ) залежить від послідовності та сміливості Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахура Каруса, якого цитує ERR.
Як пояснив Карус, повномасштабна війна між Україною та Росією характеризуються для нього двома ключовими словами: військова економіка та інновації. Попри те, що РФ вдалось налагодити власну військову економіку - Україна також "не пасе задніх": розробляє нові безпілотники та ракети.
Відповідаючи на запитання про те, чи не досягла війна стадії, коли результат вирішує те, у кого більше ресурсів, Карус відповів, що для Росії й України це є питанням підтримки з боку їхніх союзників.
Карус відзначив, що українці досягли успіху не лише у розробці дронів. З часів Радянського Союзу в Україні, як він пояснив, зажди була виробнича база й база для навчання. Питання полягало в тому, якою мірою Київ зможе переспрямувати частину ресурсів з ведення війни на інновації, щоб швидко запустити військову промисловість.
Водночас ворог продовжує неухильно окуповувати українські землі, що, за словами начальника генерального штабу Естонії, є наслідком пізньої допомоги з боку Заходу.
"Однак я повинен сказати, що в України все ще є можливість вийти переможницею з цього конфлікту. Росію можна перемогти. Питання тільки в тому, чи вистачить у нас послідовності та сміливості подивитися: а що буде, якщо Росія розвалиться?", - пояснив він.
Підтримка України з боку Естонії
Естонія є одним із союзників України серед країн Європейського Союзу (ЄС). Від початку повномасштабного вторгнення Росії балтійська держава активно надає військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Зокрема, Естонія передала Україні значну кількість озброєння, включаючи гаубиці, протитанкові засоби та боєприпаси, а також навчала українських військових.
Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив про новий пакет допомоги України, який включає 10 тисяч артилерійських боєприпасів, а також 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців.
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