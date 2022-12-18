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Начальник Генштабу Британії контактує з РФ і виступив за зміцнення зв'язку

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Лондон, Неділя 18 грудня 2022 14:30
Начальник Генштабу Британії контактує з РФ і виступив за зміцнення зв'язку Фото: начальник Генштабу Великої Британії адмірал Тоні Радакін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Командувач армією Великобританії Тоні Радакін регулярно контактує з російським представником Валерієм Герасимовим. Разом з тим британський адмірал хоче, щоб контакти стали регулярнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Глава британських Збройних Сил закликав до більш регулярного спілкування з Росією, щоб уникнути гіперболізації у відносинах Заходу з Москвою, оскільки хвиля російських атак занурила в темряву кілька українських міст", - цитує видання Радакіна.

Повідомляється, що востаннє адмірал відвідував Москву в лютому, безпосередньо перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Він сказав, як пише ЗМІ, що підтримує контакти з російським колегою Валерієм Герасимовим, попри погіршення британсько-російських відносин.

"Хотілося б, щоб це спілкування було ще регулярнішим. Я б хотів, щоб контакти з РФ були ще сильнішими, навіть якщо це будуть важкі розмови. Це відносини, що продовжуються", - заявив Радакін.

При цьому він акцентував, що домовився з Герасимовим не розголошувати деталей їхніх перемовин і російський генерал нібито дотримується цього.

"Потрібно використовувати всі можливості, щоб тримати канали зв'язку з Росією відкритими і надалі. Небезпека полягає в тому, що ви настільки захоплені, що можете все перебільшувати. Вам потрібно аналізувати, але не переоцінювати, а також намагатися бути врівноваженим", - каже Радакін.

Нагадаємо, зовсім нещодавно адмірал Радакін заявив, що Росія зазнала невдачі у війні проти України та продовжуватиме програвати у всіх своїх військових цілях, а чим далі, тим лише гірше буде для Москви.

Також Радакін заявляв, Україна має сама вирішувати, коли потрібно сідати за стіл переговорів з Росією.

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