Генштаб Британії: Херсон нічого не змінює, українці самі вирішать, коли говорити з РФ

Україна має сама вирішувати, коли потрібно сідати за стіл переговорів з Росією. І звільнення Херсона на це питання жодним чином не впливає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету начальників штабів Великобританії, адмірала Тоні Радакіна в інтерв'ю BBC .

"Ми повинні виявляти повагу і визнати, що саме президент Володимир Зеленський визначатиме для своєї нації, коли буде слушний момент для переговорів", - заявив Радакін.

За його словами, на думку британської влади "звільнення Херсону в цьому контексті не має ніякого значення", а Лондон продовжить підтримувати Україну.

Позиція України щодо мирних переговорів з Росією залишається незмінною і після звільнення Херсона.

Нагадаємо, раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" та представник української делегації на березневих переговорах Давид Арахамія заявив, позиція України щодо мирних переговорів з Росією залишається незмінною і після звільнення Херсона.

При цьому від російських чиновників все частіше стали лунати заяви про "готовність до діалогу". Так, після переходу Херсона під контроль України у російському МЗС заявили про "відкритість до переговорів" з українською владою нібито без "попередніх умов".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.