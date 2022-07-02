Начальник генштаба РФ Герасимов приехал с "проверкой" в Украину, - росСМИ

"Герасимов проверил группировки российских войск, которые вовлечены в "специальной военной операции" в Украине", - пишут российские СМИ.

На опубликованных кадрах Герасимов, как заметили журналисты, находится в командном пункте, который на прошлой неделе посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Однако стоит отметить, что из опубликованных фотографий с "командного пункта" и в полевом лагере войск оккупантов трудно однозначно определить, пересекал Герасимов границу Украины или нет.

Напомним, недавно российские СМИ написали, что министр обороны Шойгу якобы посетил оккупированные регионы Украины, в частности, речь шла о Донбассе.

После чего стало известно, что Шойгу побоялся посетить пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.

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