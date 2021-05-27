Начались первые испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана", выполненной в калибре НАТО

Отмечается, что детали испытаний пока остаются засекреченными. Их должны раскрыть после завершения испытаний и итоговых оценок.

В ходе предварительных испытаний планируют оценить реальные возможности вооружения и соответствие определенным требованиям.

"Предварительные испытания проходят с участием и под контролем представителей Минобороны, которое долгое время ждало готовность разработчиков к этому мероприятию", - отмечает издание.

Фото: САУ "Богдана" (defence-ua.com)

Как известно, САУ 2С22 "Богдана" выполнена в натовском 155-мм калибре. Планируется, что САУ должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.

Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221 и имеет спаренную бронированную кабину для размещения обслуги боевой машины. Ствол 155-мм пушки с "прогрессивной нарезкой" был изготовлен на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.

На "Богдане" также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания - чтобы быть мобильной, быстрой и неуязвимой от обратного огня врага. На сегодня изготовлен первый опытный образец, который прошел ходовые испытания.