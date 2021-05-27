Почалися перші випробування самохідної артилерійської установки "Богдана", виконаної в калібрі НАТО

Зазначається, що деталі випробувань поки залишаються засекреченими. Їх мають розкрити після завершення випробувань і підсумкових оцінок.

В ході попередніх випробовувань планують оцінити реальні можливості озброєння та відповідність визначеним вимогам.

"Попередні випробування проходять за участю і під контролем представників Міноборони, яке тривалий час чекало на готовність розробників до цього заходу", - відзначає видання.

Фото: САУ "Богдана" (defence-ua.com)

Як відомо, САУ 2С22 "Богдана" виконана у натівському 155-мм калібрі. Планується, що САУ має забезпечити дальність пострілу до 40 км звичайним снарядом та до 60 км завдяки застосуванню активно-реактивного боєприпаса.

Гаубиця встановлена на шасі КрАЗ-63221 та має спарену броньовану кабіну для розміщення обслуги бойової машини. Ствол 155-мм гармати з "прогресивною нарізкою" було виготовлено на Краматорському заводі важкого верстатобудування.

На "Богдані" також має бути встановлена цифрова система управління вогнем та автомат заряджання - аби бути мобільною, швидкою і невразливою від зворотнього вогня ворога. На сьогодні виготовлений перший дослідний зразок, який пройшов ходові випробування.