В начале следующей недели в Украину приедет представитель Ирана, - Пристайко

Представитель Ирана приедет в Украину на следующей неделе для предоставления официальных разъяснений относительно катастрофы украинского "Боинга". Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в ходе своего выступления в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Пристайко, о приезде представителя Ирана шла речь во время его разговора с иранским министром.

"Вчера переговорил с иранским министром... В ближайшее время, я думаю, в начале следующей недели в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями",- сказал он.

Пристайко также заявил, что "создан механизм, который позволит нам привлечь к ответственности Иран".

Напомним, в Иране завершилась идентификация тел всех 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.