На початку наступного тижня в Україну приїде представник Ірану, - Пристайко

Представник Ірану приїде до України наступного тижня для надання офіційних роз'яснень щодо катастрофи українського "Боїнгу". Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко у ході свого виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Пристайко, про приїзд представника Ірану йшла мова під час розмови з іранським міністром.

"Вчора переговорив з іранським міністром... Найближчим часом, я думаю, на початку наступного тижня в Україну приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями та своїми роз'ясненнями",- сказав він.

Пристайко також заявив, що "створено механізм, який дозволить нам притягнути до відповідальності Іран".

Нагадаємо, в Ірані завершилася ідентифікація тіл всіх 11 українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.