Началась встреча Порошенко и наследного принца Княжества Лихтенштейн

Они осмотрели строй воинов почетного караула

В Мариинском дворце началась встреча президента Украины Петра Порошенко и наследного принца Княжества Лихтенштейн Алоиза, который находится в Украине с официальным визитом по приглашению главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Официальная церемония встречи в Мариинском дворце началась с исполнения государственных гимнов Княжества Лихтенштейн и Украины. После чего президент Украины и принц Княжества Лихтенштейн осмотрели строй воинов почетного караула и представили официальные делегации своих стран", - говорится в сообщении.

Рад приветствовать Наследного Принца Княжества Лихтенштейн Алоиза и Наследственную Принцессу Софи в Киеве! pic.twitter.com/R8TwqtCm5z — Петр Порошенко (@poroshenko) 6 июня 2018 г.

Отмечается, что после этого началась встреча Порошенко и Алоиза в формате "один на один", по итогам которой состоится их встреча с представителями СМИ.

Напомним, вчера, 5 июня, сообщалось, что во время переговоров будут обсуждены вопросы активизации украинско-лихтенштейнского политического диалога, поддержки Лихтенштейном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также интенсификации торгово-экономического сотрудничества с учетом возможностей свободной торговли в рамках Европейской ассоциации свободной торговли.