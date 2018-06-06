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Началась встреча Порошенко и наследного принца Княжества Лихтенштейн

НовостиПолитика    06.06.2018 - 11:58
Фото: встреча Порошенко и Алоиза (president.gov.ua)
Фото: встреча Порошенко и Алоиза (president.gov.ua)

Они осмотрели строй воинов почетного караула

В Мариинском дворце началась встреча президента Украины Петра Порошенко и наследного принца Княжества Лихтенштейн Алоиза, который находится в Украине с официальным визитом по приглашению главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Официальная церемония встречи в Мариинском дворце началась с исполнения государственных гимнов Княжества Лихтенштейн и Украины. После чего президент Украины и принц Княжества Лихтенштейн осмотрели строй воинов почетного караула и представили официальные делегации своих стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого началась встреча Порошенко и Алоиза в формате "один на один", по итогам которой состоится их встреча с представителями СМИ.

Напомним, вчера, 5 июня, сообщалось, что во время переговоров будут обсуждены вопросы активизации украинско-лихтенштейнского политического диалога, поддержки Лихтенштейном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также интенсификации торгово-экономического сотрудничества с учетом возможностей свободной торговли в рамках Европейской ассоциации свободной торговли.

9 июня стартует вторая межпарламентская конференция на тему: "Украина, Грузия и Молдова" Порошенко надеется на поддержку Испании в вопросе освобождения украинских политзаключенных
Теги публикации: Порошенко Петр, дипломатические отношения, официальный визит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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