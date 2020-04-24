Началась встреча фракции "Слуга народа" с Саакашвили

В пятницу, 24 апреля, фракция "Слуга народа" проводит встречу с кандидатом на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ Михаилом Саакашвили. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции СН Александр Качура в своем Telegram-канале.

Качура отметил, что сделал Саакашвили замечание по поводу ношения маски.

"Началась встреча с Саакашвили. Сделал замечания Михаилу о ношении маски. Согласно постановлению Кабмина, в состав которого респондент претендует быть принят, предусмотрен штраф", - написал парламентарий.

Напомним, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ на следующей неделе.

По словам Корниенко, голосование за назначение бывшего президента Грузии на пост в украинском правительстве может состояться во вторник или среду. В повестке дня сегодняшнего внеочередного заседания вопроса назначения Саакашвили нет.

Как писало РБК-Украина, Саакашвили перед встречей с фракцией "Слуга народа" заявил, что будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ). Политик подчеркнул, что для него важно усилить работу с парламентом и отодвинуть в сторону олигархические и частные интересы.