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В Берлине пройдет встреча министров иностранных дел НАТО: названа дата

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Брюссель, Понедельник 25 апреля 2022 13:50
В Берлине пройдет встреча министров иностранных дел НАТО: названа дата Фото: в Берлине пройдет неформальное заседание глав МИД стран НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Германии - Берлине - в середине мая пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО. Председательствовать на ней будет генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

"Неформальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в Берлине 14-15 мая 2022 года", - сообщила Лунгеску.

По ее словам, заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Встреча состоится в министерстве иностранных дел Германии. Темы, которые будут обсуждаться, не раскрываются.

Напомним, Финляндия и Швеция планируют одновременно подать заявку на вступление в НАТО.

Отметим, большинство жителей Финляндии и Швеции поддерживают членство своих стран в НАТО из-за развязанной Россией войны против Украины.

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