В Берлине пройдет встреча министров иностранных дел НАТО: названа дата

В столице Германии - Берлине - в середине мая пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО. Председательствовать на ней будет генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

По ее словам, заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Встреча состоится в министерстве иностранных дел Германии. Темы, которые будут обсуждаться, не раскрываются.

"Неформальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в Берлине 14-15 мая 2022 года", - сообщила Лунгеску.

Напомним, Финляндия и Швеция планируют одновременно подать заявку на вступление в НАТО.

Отметим, большинство жителей Финляндии и Швеции поддерживают членство своих стран в НАТО из-за развязанной Россией войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!