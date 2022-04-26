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Почалася принципово нова фаза. ЗСУ переходять на зброю НАТО, - Кулеба

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Україна, Вівторок 26 квітня 2022 21:33
Почалася принципово нова фаза. ЗСУ переходять на зброю НАТО, - Кулеба Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Збройні сили України починають перехід на зброю НАТО

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на главу МЗС Дмирта Кулебу.

"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - сказав Кулеба.

Він повідомив, що президент Володимир Зеленський зміг переконати главу Білого Дому Джо Байдена в тому що настав час це зробити.

"І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок, до нас поїде набагато більше" - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, у столиці Німеччини - Берліні - в середині травня пройде зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Головувати на ній буде генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг.

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