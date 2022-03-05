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С начала вторжения РФ в Украине погибли 32 ребенка, 70 - получили травмы, - Денисова

Новина українською →
Украина , Суббота 05 марта 2022 14:48
С начала вторжения РФ в Украине погибли 32 ребенка, 70 - получили травмы, - Денисова Фото: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (facebook com denisovaombudsman)
Автор: Каролина Гайдук

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила, что с начала вторжения РФ в Украину погибли 32 ребенка, еще 70 получили ранения. Она призвала международное сообщество и правозащитников закрыть небо в Украине от российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"В результате 47 обстрелов гражданских объектов в Киевской области погибли двое детей. Под завалами домов в пгт Бородянка в Киевской области могут находиться около сотни человек, в том числе дети. Их судьба неизвестна", - сообщила она.

Она подчеркнула, что в селе Мархаловка Фастовского района Киевской области вражеские снаряды унесли жизни 3 детей. Из-за ракетных и артиллерийских обстрелов в Харькове погибли 5 детей.

"В Киевской области из танковых пулеметов колонны военной техники оккупантов 4 марта 2022 года был расстрелян автомобиль с 6 гражданскими, 17-летняя девушка и женщина погибли, еще четверо получили осколочные ранения, среди них девушки 17 и 7 лет", - написала она.

Денисова отметила, что российские войска продолжают цинично нарушать право детей на жизнь, закрепленное статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка.

Напомним, что рано утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну на территории Украины. Оккупанты цинично обстреливают не только военные объекты, но и мирное население.

Отметим, что защитники Украины уничтожили очередной вертолет российских оккупантов. Видео ликвидации обнародовал Генштаб ВСУ.

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