С начала войны в Украине пострадали более 660 детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину пострадали более 662 детей. Из них погибли 232 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

"По состоянию на утро 21 мая 2022 года более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 430 ранены", - говорится в сообщении.

В результате вооруженной агрессии России больше всего пострадало детей в: