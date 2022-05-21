З початку війни в Україні постраждали понад 660 дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну постраждали понад 662 дітей. З них загинули 232 дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
"Станом на ранок 21 травня 2022 року понад 662 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули і понад 430 поранені", - йдеться в повідомленні.
В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей в:
Нагадаємо, напередодні окупанти завдали ракетного удару по будинку культури в Лозовій Харківської області. Поранення отримали 7 осіб, у тому числі 11-річна дитина.
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