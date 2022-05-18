С начала войны в Украине пострадали 653 ребенка

С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали 653 ребенка. Из них 229 - погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

"Более 653 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 424 ранены", - говорится в сообщении.

В результате российской агрессии больше всего пострадало детей в: