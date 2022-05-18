З початку війни в Україні постраждали 653 дитини

З початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали 653 дитини. З них 229 - загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
"Понад 653 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинули і більше ніж 424 поранені", - йдеться в повідомленні.
В результаті російської агресії найбільше постраждало дітей в:
Нагадаємо, напередодні російські війська обстріляли 40 населених пунктів на Донбасі. Поранення отримала дитина.
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