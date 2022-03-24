С начала войны в Украине погибли 5 журналистов

Институт массовой информации подвел итоги месяца войны РФ против Украины. Захватчики совершили 148 преступлений против журналистов и медиа, погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию учреждения в Facebook .

"В течение месяца с начала широкомасштабного вторжения России в Украину были убиты пять журналистов во время исполнения профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении.

Все они погибли на территории Киева и Киевской области:

оператор телеканала LIVE Евгений Сакун (1 марта, ракетный обстрел телебашни в столице);

экс-корреспондент The New York Times Брент Рено (13 марта, расстрел на блокпоста в Ирпене);

оператор Fox News Пьер Закжевский (14 марта, артиллерийский обстрел РФ села Горенко);

фиксер Александра Кувшинова (14 марта, артиллерийский обстрел РФ села Горенко);

журналистка российского The Insider Оксана Баулина (23 марта, российские обстрелы столицы).

Еще три журналиста погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов – Дилербек Шакиров, Виктор Дударь и Виктор Дедов.

ИМИ напомнил, что остается неизвестной судьба фотокорреспондента Максима Левина. Связь с ним исчезла 13 марта под Киевом. По меньшей мере, 7 журналистов получили ранения в результате обстрелов РФ.