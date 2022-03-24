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С начала войны в Украине погибли 5 журналистов

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Четверг 24 марта 2022 13:22
С начала войны в Украине погибли 5 журналистов Фото: Российские захватчики убили 5 журналистов в Украине (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Институт массовой информации подвел итоги месяца войны РФ против Украины. Захватчики совершили 148 преступлений против журналистов и медиа, погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию учреждения в Facebook.

"В течение месяца с начала широкомасштабного вторжения России в Украину были убиты пять журналистов во время исполнения профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении.

Все они погибли на территории Киева и Киевской области:

  • оператор телеканала LIVE Евгений Сакун (1 марта, ракетный обстрел телебашни в столице);
  • экс-корреспондент The New York Times Брент Рено (13 марта, расстрел на блокпоста в Ирпене);
  • оператор Fox News Пьер Закжевский (14 марта, артиллерийский обстрел РФ села Горенко);
  • фиксер Александра Кувшинова (14 марта, артиллерийский обстрел РФ села Горенко);
  • журналистка российского The Insider Оксана Баулина (23 марта, российские обстрелы столицы).

Еще три журналиста погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов – Дилербек Шакиров, Виктор Дударь и Виктор Дедов.

ИМИ напомнил, что остается неизвестной судьба фотокорреспондента Максима Левина. Связь с ним исчезла 13 марта под Киевом. По меньшей мере, 7 журналистов получили ранения в результате обстрелов РФ.

К слову, российские войска создали фильтрационный лагерь в оккупированном Докучаевске.

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