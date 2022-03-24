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Від початку війни в Україні загинули 5 журналістів

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Четвер 24 березня 2022 13:22
Від початку війни в Україні загинули 5 журналістів Фото: Російські загарбники вбили 5 журналістів в Україні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Інститут масової інформації підбив підсумки місяця війни РФ проти України. Загарбники вчинили 148 злочинів проти журналістів і медіа, загинуло п'ятеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис установи у Facebook.

"Протягом місяця з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито п’ятеро журналістів під час виконання професійних обов'язків", – йдеться у повідомленні.

Усі вони загинули на території Києва та Київської області:

  • оператор телеканалу LIVE Євген Сакун (1 березня, ракетний обстріл телевежі в столиці);
  • екс-кореспондент The New York Times Брент Рено (13 березня, розстріл на блокпосту в Ірпені);
  • оператор Fox News П'єр Закжевскі (14 березня, артилерійський обстріл РФ села Горенка);
  • фіксерка Олександра Кувшинова (14 березня, артилерійський обстріл РФ села Горенка);
  • журналістка російського The Insider Оксана Бауліна (23 березня, російський обстріл столиці).

Ще три журналісти загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів – Ділєрбек Шакіров, Віктор Дудар і Віктор Дєдов.

ІМІ нагадав, що залишається невідомою доля фотокореспондента Максима Левіна. Зв'язок із ним зник 13 березня під Києвом. Щонайменше 7 журналістів отримали поранення внаслідок обстрілів РФ.

До слова, російські війська створили фільтраційний табір в окупованому Докучаєвську.

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