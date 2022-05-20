С начала войны в Украине погибли 232 ребенка

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 232 ребенка. При этом от рук российских оккупантов пострадали по меньшей мере 427 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

"По состоянию на утро 20 мая 2022 более 659 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 427 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего от российской вооруженной агрессии пострадало детей в: