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С начала войны в Украине погибли 232 ребенка

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Киев, Пятница 20 мая 2022 08:31
С начала войны в Украине погибли 232 ребенка Фото: С начала войны в Украине погибли 232 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 232 ребенка. При этом от рук российских оккупантов пострадали по меньшей мере 427 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 20 мая 2022 более 659 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 427 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего от российской вооруженной агрессии пострадало детей в:

  • Донецкой области - 145,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 100,
  • Черниговской - 68,
  • Херсонской - 48,
  • Луганской - 47,
  • Николаевской - 44,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Напомним, накануне оккупанты обстреляли Лиман, село Дробышево и село Яровая Лиманской ОТГ Донецкой области. В результате погибли семь человек, включая несовершеннолетнюю девушку.

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