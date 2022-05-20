С начала войны в Украине погибли 232 ребенка
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 232 ребенка. При этом от рук российских оккупантов пострадали по меньшей мере 427 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
"По состоянию на утро 20 мая 2022 более 659 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 427 ранены", - говорится в сообщении.
Больше всего от российской вооруженной агрессии пострадало детей в:
- Донецкой области - 145,
- Киевской - 116,
- Харьковской - 100,
- Черниговской - 68,
- Херсонской - 48,
- Луганской - 47,
- Николаевской - 44,
- Запорожской - 28,
- Сумской - 17,
- Киеве - 16,
- Житомирской - 15.
Напомним, накануне оккупанты обстреляли Лиман, село Дробышево и село Яровая Лиманской ОТГ Донецкой области. В результате погибли семь человек, включая несовершеннолетнюю девушку.
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