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З початку війни в Україні загинули 232 дитини

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 08:31
З початку війни в Україні загинули 232 дитини Фото: з початку війни в Україні загинули 232 дитини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 232 дитини. При цьому від рук російських окупантів постраждали щонайменше 427 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

"Станом на ранок 20 травня 2022 року понад 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули і більше ніж 427 поранені", - йдеться в повідомленні.

Найбільше від російської збройної агресії постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 145,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 100,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 48,
  • Луганській - 47,
  • Миколаївській - 44,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Лиман, село Дробишеве та село Ярова Лиманської ОТГ Донецької області. В результаті загинули семеро людей, включаючи неповнолітню дівчину.

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Діти війни Війна Росії проти України
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