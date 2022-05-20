З початку війни в Україні загинули 232 дитини
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 232 дитини. При цьому від рук російських окупантів постраждали щонайменше 427 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
"Станом на ранок 20 травня 2022 року понад 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули і більше ніж 427 поранені", - йдеться в повідомленні.
Найбільше від російської збройної агресії постраждало дітей у:
- Донецькій області - 145,
- Київській - 116,
- Харківській - 100,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 48,
- Луганській - 47,
- Миколаївській - 44,
- Запорізькій - 28,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Лиман, село Дробишеве та село Ярова Лиманської ОТГ Донецької області. В результаті загинули семеро людей, включаючи неповнолітню дівчину.
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