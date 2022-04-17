С начала войны в Украине погибли 202 ребенка

В результате полномасштабной войны в Украине пострадали более 560 детей. При этом 202 ребенка погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

"Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что цифры не окончательны, поскольку пока невозможно установить точное число погибших и раненых в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в