З початку війни в Україні загинули 202 дитини

В результаті повномасштабної війни в Україні постраждали понад 560 дітей. При цьому 202 дитини загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
"Понад 563 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, при цьому 202 дитини загинули і більше 361 поранені", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що цифри не остаточні, оскільки поки неможливо встановити точну кількість загиблих і поранених в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у
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