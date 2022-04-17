З початку війни в Україні загинули 202 дитини

В результаті повномасштабної війни в Україні постраждали понад 560 дітей. При цьому 202 дитини загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram .

"Понад 563 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, при цьому 202 дитини загинули і більше 361 поранені", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що цифри не остаточні, оскільки поки неможливо встановити точну кількість загиблих і поранених в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у