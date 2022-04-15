С начала войны в Украине погибли 198 детей

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 198 детей. При этом еще более 355 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.
"Более 553 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 198 детей погибли и более 355 ранены", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в
Война в Украине продолжается уже 51 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.