UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С начала войны в Украине погибли 198 детей

Фото: С начала войны в Украине погибли 198 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 198 детей. При этом еще более 355 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

"Более 553 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 198 детей погибли и более 355 ранены", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в

  • Донецкой области - 117,
  • Киевской - 105,
  • Харьковской - 81,
  • Черниговской - 54,
  • Николаевской - 40,
  • Херсонской - 38,
  • Луганской - 36,
  • Запорожской - 23,
  • Киеве - 16,
  • Сумской - 16,
  • Житомирской - 15.

Война в Украине продолжается уже 51 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура УкраиныВойна России против Украины