З початку війни в Україні загинули 198 дітей

З початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули 198 дітей. При цьому ще понад 355 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Telegram .

"Понад 553 дітей постраждали в Україні в результаті збройної агресії РФ. При цьому 198 дітей загинули і більше ніж 355 поранені", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у