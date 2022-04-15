З початку війни в Україні загинули 198 дітей

З початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули 198 дітей. При цьому ще понад 355 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Telegram.
"Понад 553 дітей постраждали в Україні в результаті збройної агресії РФ. При цьому 198 дітей загинули і більше ніж 355 поранені", - йдеться в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у
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