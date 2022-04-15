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С начала войны в Украине погибли 198 детей

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 08:45
С начала войны в Украине погибли 198 детей Фото: С начала войны в Украине погибли 198 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 198 детей. При этом еще более 355 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

"Более 553 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 198 детей погибли и более 355 ранены", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в

  • Донецкой области - 117,
  • Киевской - 105,
  • Харьковской - 81,
  • Черниговской - 54,
  • Николаевской - 40,
  • Херсонской - 38,
  • Луганской - 36,
  • Запорожской - 23,
  • Киеве - 16,
  • Сумской - 16,
  • Житомирской - 15.

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