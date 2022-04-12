З початку війни в Україні загинули 186 дітей
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 530 дітей. Так, в результаті російської агресії загинули 186 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Facebook.
"Понад 530 дітей постраждали в Україні в результаті збройного вторгнення РФ в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 2022 року 185 дітей загинули і понад 344 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у
- Донецької області - 113,
- Київській - 99,
- Харківській - 76,
- Чернігівській - 54,
- Миколаївської - 40,
- Луганській - 36,
- Херсонській - 36,
- Запорізькій - 22,
- Київ - 16,
- Сумський - 16,
- Житомирській - 15.
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