З початку війни в Україні загинули 186 дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 530 дітей. Так, в результаті російської агресії загинули 186 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Facebook .

"Понад 530 дітей постраждали в Україні в результаті збройного вторгнення РФ в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 2022 року 185 дітей загинули і понад 344 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у