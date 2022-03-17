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С начала войны в Украине погибли 108 детей

Новина українською →
Киев, Четверг 17 марта 2022 09:58
С начала войны в Украине погибли 108 детей Фото: с начала войны в Украине погибли 108 детей, еще более 120 - ранены (GettyImages)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 108 детей. Еще более 120 детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины.

"По состоянию на утро 17 марта 2022 года погибли 108 детей и более 120 раненых", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что больше всего пострадало детей в:

  • Киевской области – 52,
  • Харьковской – 34,
  • Донецкой – 25,
  • Черниговской – 24,
  • Николаевской – 20,
  • Житомирской – 15,
  • Сумской – 14
  • Херсонской - 10.

Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью.

Больше всего повреждено в Донецкой - 119, Харьковской - 77, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и г. Киеве - 24.

Также российские оккупанты обстреляли более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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