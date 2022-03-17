С начала войны в Украине погибли 108 детей
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 108 детей. Еще более 120 детей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины.
"По состоянию на утро 17 марта 2022 года погибли 108 детей и более 120 раненых", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что больше всего пострадало детей в:
- Киевской области – 52,
- Харьковской – 34,
- Донецкой – 25,
- Черниговской – 24,
- Николаевской – 20,
- Житомирской – 15,
- Сумской – 14
- Херсонской - 10.
Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью.
Больше всего повреждено в Донецкой - 119, Харьковской - 77, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и г. Киеве - 24.
Также российские оккупанты обстреляли более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.
Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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