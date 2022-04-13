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С начала войны в Украине погиб 191 ребенок

Фото: С начала войны в Украине погиб 191 ребенок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны России в Украине погиб 191 ребенок. При этом более 349 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 13 апреля более 540 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что данные не окончательные, поскольку идет работа по установлению пострадавших детей в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 113,
  • Киевской – 102,
  • Харьковской – 79,
  • Черниговской – 54,
  • Николаевской – 40,
  • Херсонской – 38,
  • Луганской – 36,
  • Запорожской – 23,
  • Киеве – 16,
  • Сумской – 16 ,
  • Житомирской – 15.

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