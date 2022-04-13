С начала войны в Украине погиб 191 ребенок

С начала полномасштабной войны России в Украине погиб 191 ребенок. При этом более 349 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram .

"По состоянию на утро 13 апреля более 540 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что данные не окончательные, поскольку идет работа по установлению пострадавших детей в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в: