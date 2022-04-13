З початку війни в Україні загинула 191 дитина

З початку повномасштабної війни Росії в Україні загинула 191 дитина. При цьому понад 349 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Telegram.
"Станом на ранок 13 квітня понад 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. При цьому 191 дитина загинула і більше ніж 349 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
У відомстві заявили, що дані не остаточні, оскільки йде робота по встановленню постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у:
Війна в Україні триває вже 49 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.