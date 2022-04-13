С начала войны в Украине погиб 191 ребенок
С начала полномасштабной войны России в Украине погиб 191 ребенок. При этом более 349 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.
"По состоянию на утро 13 апреля более 540 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что данные не окончательные, поскольку идет работа по установлению пострадавших детей в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 113,
- Киевской – 102,
- Харьковской – 79,
- Черниговской – 54,
- Николаевской – 40,
- Херсонской – 38,
- Луганской – 36,
- Запорожской – 23,
- Киеве – 16,
- Сумской – 16 ,
- Житомирской – 15.
Война в Украине продолжается уже 49 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.