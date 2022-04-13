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З початку війни в Україні загинула 191 дитина

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Київ, Середа 13 квітня 2022 08:42
З початку війни в Україні загинула 191 дитина Фото: з початку війни в Україні загинула 191 дитина (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни Росії в Україні загинула 191 дитина. При цьому понад 349 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Telegram.

"Станом на ранок 13 квітня понад 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. При цьому 191 дитина загинула і більше ніж 349 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що дані не остаточні, оскільки йде робота по встановленню постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецької області - 113,
  • Київської - 102,
  • Харківській - 79,
  • Чернігівській - 54,
  • Миколаївської - 40,
  • Херсонській - 38,
  • Луганській - 36,
  • Запорізькій - 23,
  • Києві - 16,
  • Сумський - 16,
  • Житомирській - 15.

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