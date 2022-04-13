З початку війни в Україні загинула 191 дитина

З початку повномасштабної війни Росії в Україні загинула 191 дитина. При цьому понад 349 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Telegram .

"Станом на ранок 13 квітня понад 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. При цьому 191 дитина загинула і більше ніж 349 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що дані не остаточні, оскільки йде робота по встановленню постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у: