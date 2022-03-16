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З початку війни Україна імпортувала з Польщі вже майже 20 тис. т вугілля, - ДТЕК

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Середа 16 березня 2022 16:08
З початку війни Україна імпортувала з Польщі вже майже 20 тис. т вугілля, - ДТЕК Фото: з початку війни Україна імпортувала з Польщі вже майже 20 тис. т вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК прийняла на свої ТЕС вже близько 17 тис. т вугілля, закупленого в Польщі в умовах воєнного стану для підтримки роботи енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"На адресу "ДТЕК Енерго" з Польщі відправлено вже 23 тисячі тонн із 60 тисяч тонн імпортного вугілля, передбаченого в рамках контракту з вугледобувним підприємством Bogdanka. Майже 17 тисяч тонн палива вже надійшло на ТЕС компанії. Вони призначені для підтримки роботи станцій в період війни. Поставки продовжуються", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel писало, що енергосистема України може бути інтегрована в єдину енергосистему країн ЄС уже в березні.

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